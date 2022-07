Trabalhador morre soterrado em armazém de grãos; segunda morte em menos de 21 dias

Elias Venâncio da Silva, de 47 anos, morreu soterrado em um armazém de grãos, na noite de segunda-feira (4), em uma propriedade rural de Chapadão do Sul (MS), a 342 km de Campo Grande. O corpo de Elias deve ser retirado do silo de grãos na manhã desta terça-feira.

Este é o segundo caso, em 21 dias, na cidade. Em junho, um jovem, de 22 anos, morreu da mesma forma, em um armazém de cereais na região. A vítima fazia a limpeza do silo junto com outras duas pessoas no momento do acidente.

Segundo o registro policial, Elias tentava transferir grãos de soja de um silo para outro, quando acabou caindo dentro do maquinário. A vítima não usava equipamentos de segurança.

Após cair no silo, o trabalhador não foi mais visto. Conforme a Polícia Civil, a vítima pode ter subido no equipamento, escorregado e caído dentro do funil. Socorristas do Corpo de Bombeiros foram acionados, assim como a polícia e peritos. As equipes ainda estão no local, com objetivo de retirar o corpo da vítima do silo, o que deve acontecer nas próximas horas.

À Polícia Civil, um encarregado da empresa afirmou que todos os funcionários foram orientados, ainda na semana passada, sobre os procedimentos de segurança do trabalho que devem ser acatados nestes procedimentos, mesmo assim, o trabalhador não obedeceu às recomendações.

De acordo com o encarregado da empresa, Elias era natural do Paraná, mas sempre vem a Mato Grosso do Sul para trabalhar, na época da colheita.

Segundo caso

No dia 13 de junho, um trabalhador, de 22 anos, morreu após ser soterrado por toneladas de grãos de soja, em Chapadão do Sul. O acidente aconteceu por volta das 17h, em um armazém de cereais às margens da rodovia MS-306.

De acordo com a Polícia Civil, o jovem estaria empurrando grãos para um funil, quando teria soltado o cabo que o segurava por um cinto de segurança. Com isso, ele acabou escorregando e caindo no sumidouro, sendo soterrado pelos grãos.