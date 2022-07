Três vítimas de operação policial no Complexo do Alemão são enterradas neste sábado

Neste sábado (23), foram enterradas três pessoas que morreram na operação policial no Complexo do Alemão, zona norte do Rio, na última quinta-feira (21).

O policial militar Bruno de Paula Costa, de 38 anos, e Letícia Marinho Sales, de 50. O PM foi atingido por um tiro no pescoço durante um ataque de criminosos à base da UPP Nova Brasília.

Já Letícia foi baleada logo após sair da igreja, em um sinal de trânsito em uma das ruas que dão acesso ao Complexo do Alemão.

Na tarde de hoje também será realizado o enterro da cozinheira Solange Mendes, de 49 anos, que foi baleada na manhã de ontem, durante ação da Polícia Militar para a retirada de barricadas na região.