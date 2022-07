TV Globinho de volta? Globo decide tirar “Encontro” do ar

Bastante criticado por boa parte dos telespectadores mais saudosistas, que gostavam de assistir a extinta “TV Globinho”, o programa “Encontro”, agora comandado por Patrícia Poeta, vai deixar a grade da TV Globo ainda este ano.

Porém, calma leitores! A mudança não implicará no retorno dos desenhos infantis. A emissora anunciou mudanças em sua programação para os meses de novembro e dezembro, por conta da transmissão dos jogos da Copa do Mundo do Catar.

A TV Globo vai transmitir 56 dos 64 jogos da Copa e, por conta disso, programas como o “Encontro”, “Mais Você”, “Auto Esporte”, “Pequenas Empresas, Grandes Negócios” e as sessões vespertinas de filmes, como a “Sessão da Tarde”, “Sessão de Sábado” e “Temperatura Máxima”, serão temporariamente suspensas da grade.

Reprises de novelas também terão a exibição suspensa e os telejornais matinais e vespertinos sofrerão cortes no tempo de duração.

Patrícia Poeta só volta ao ar no dia 19 de dezembro, se o “Encontro” não for cancelado definitivamente, como muitos apostam – e torcem.

Nas fases de mata-mata da Copa do Mundo, a TV Globo vai priorizar o espaço da manhã para o “Mais Você”, que começará mais cedo e terá duração mais curta.

Internamente, a emissora diz que o programa de Poeta será mantido em 2023, mesmo com as críticas que a apresentadora sofre por parte do público.