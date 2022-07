UFC: Rafael dos Anjos diz que, se vencer, correto é enfrentar Charles do Bronx no Brasil

– Mais correto seria o que o Dana falou. Que o Beneil Dariush teria que lutar com Islam, pelo Islam não ter aceitado a luta comigo. Ele se prontificou a lutar e correu da luta. Só ficou blefando. Certo era o Islam com o Dariush, como Dana White tinha falado. Eu ganhando do Rafael agora, seria eu e Charles no Brasil, em dezembro ou janeiro. Acho que seria o cenário ideal pra mim. Conor tem uma alavanca muito grande, seria bom pelo fato da grana, mas não é um cara que poderia chegar e furar uma fila e lutar pelo cinturão. Acho que seria muito descarado, falta de respeito com todo o mundo – afirmou, ao Combate.com, acrescentando que o resultado positivo o coloca “na cara do gol”.

Acho que, sendo ex-campeão, vindo de três vitórias depois da minha volta pro peso-leve, me coloca na cara do gol. Todos os caras que estão na minha frente vêm de derrota pro campeão ou pra outro cara, a não ser Michael Chandler e Islam (Makhachev). Chandler lutou pelo cinturão duas lutas atrás, foi nocauteado, na verdade perdeu pro Charles e Gaethje e ganhou do Tony Ferguson agora. Acho que (a vitória) me coloca na cara do gol. São três vitórias, sou ex-campeão, 14 anos no evento, já lutei pelo cinturão em duas categorias, não vejo porquê não.” — Rafael dos Anjos