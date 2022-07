Urgente: Servidor da Semsur de Sena Madureira é morto a tiros no Segundo Distrito

A manhã desta quinta-feira (21), foi marcada por um acontecimento trágico na região do Segundo Distrito de Sena Madureira. O funcionário provisório da Semsur identificado até agora como Joãozinho, foi morto a tiros.

De acordo com informações, o mesmo já estava trabalhando e, juntamente com outros servidores, ia despejar o lixo no lixão do município quando foi interceptado pelos infratores e não teve como esboçar reação. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo e morreu antes mesmo de receber atendimento médico.

Uma equipe da Polícia Militar esteve no local, adotando as medidas cabíveis ao caso, dentre as quais tentando identificar e prender os atiradores.

Conforme o apurado, há algum tempo Joãozinho havia gravado um vídeo se desligando de facção criminosa. Portanto, não fazia mais parte de facção.

Ele é filho da dona Raimunda Muniz, uma das moradoras mais antigas do Segundo Distrito de Sena.