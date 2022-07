Ushuaia: veja detalhes do luxuoso hotel eleito por Juliette em Ibiza

Juliette está curtindo as férias em Ibiza, a badalada ilha espanhola. A ex-BBB tem compartilhado detalhes da viagem no Instagram, e chamou a atenção dos fãs ao se hospedar no Ushuaia, luxuoso empreendimento no paradisíaco destino. O local oferece diárias que começam em R$ 8,6 mil e chegam a R$ 54 mil.

O Ushuaia Ibiza Beach Hotel fica na praia d’en Bossa e ostenta 415 quartos. As suítes têm nomes peculiares: uma delas se chama The anything can happen (Tudo pode acontecer, em tradução do inglês). Há, ainda, uma chamada Fashion victim room (Quarto da vítima de moda, em inglês).