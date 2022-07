Vacinação contra Covid-19 acontece durante os nove dias de Expoacre

A procura pela vacina contra a contra a COVID-19 na ExpoAcre já começou. Durante a primeira hora de feira, seis pessoas já procuraram e a equipe de 15 servidores da Secretaria de Saúde de Rio Branco estão aguardando a população para o tão importante ato de imunização.

Eles estão vacinando crianças a partir dos 5 anos e oferecendo todas as etapas da vacinação, desde a primeira dose, até a quarta de Covid.

“Não temos a vacina para crianças com menos de 5 anos porque são muito pequenos para se vacinar no ambiente da feira, mas as vacinas estão disponíveis em todas as unidades”, explicou a diretora de Assistência de Saúde do Município de Rio Branco, Clícia Moreno.

Proximo a área da imprensa, em frente a Secretaria de Comunicação do Estado (Secom), o espaço climatizado está aguardando a população.

O aposentado Cícero Dantas de 62 anos aproveitou a oportunidade para tomar a quarta dose da vacina. Ele parabenizou a prefeitura pela iniciativa. “Com certeza é importante se prevenir. Melhor prevenir do que remediar”, disse.

Ele contraiu a doença por cinco vezes e ainda tem sequelas, não recuperou o paladar e o olfato. “Eu recomendo a vacina porque sei que ela ameniza muito os sintomas”, garantiu.

No local não estão sendo disponibilizados outros tipos de vacina, apenas contra a COVID-19.