Vacinação contra Covid-19 em crianças de 3 a 5 anos inicia nesta quinta; veja locais na Capital

A vacinação em crianças de 3 a 5 anos inicia nesta quinta-feira (21) em Rio Branco, de acordo com o anúncio feito pelo secretário de saúde em exercício Jonathan Santiago, nesta quarta-feira (20). A vacinação foi autorizada pelo Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no dia 13 de julho.

Para a coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, Socorro Martins, é uma prerrogativa do Ministério da Saúde, pois é um público que retornou para as escolas. “Já estão sendo mais contaminados pelo coronavírus, nós detectamos alguns surtos em algumas escolas, pré-escolas e essa foi uma preocupação da Anvisa e do Ministério da Saúde, liberando a vacinação para este público, uma vez que estão sendo muito infectados pela doença”, explica.

De acordo com Santiago, o município inicia a vacinação contra Covid-19 em crianças nesta faixa etária com o imunizante da CoronaVac, que é o autorizado para este público. Além disso, o secretário também explica que, caso não tenha carteira de vacinação, o município pode fazer o documento.

“É importante que compareçam, levem as crianças. É importante lembrar que aqueles que não acreditam na vacina, a gente tem consciência disso, mas para os menores, conforme a legislação e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), os responsáveis são obrigados por lei a manter em dia a vacinação das suas crianças”, explica Santiago.

Saiba pontos de vacinação

Para vacinação, é necessário se dirigir a uma das Unidades de Referência de Atenção Primária (Uraps) com vacinação disponível, que são Cláudia Vitorino, Hidalgo de Lima, Roney Meireles, Eduardo Assmar, Vila Ivonete e São Francisco, com atendimento das 8h às 16h de segunda a sexta-feira e no sábado até às 13h. A Urap Maria Barroso, no bairro Sobral, segue como referência à Covid-19.

Segundo o secretário, as Uraps para vacinação de adultos e crianças são as mesmas, mas há equipes habilitadas, com treinamento específico para vacinação infantil, uma vez que o público infantil geralmente há uma adaptação pela maior sensibilidade e receio à agulhas.