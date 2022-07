Covid-19: Vacinação em crianças de 3 a 5 anos deve iniciar quinta-feira em Rio Branco

A vacinação em crianças de 3 a 5 anos foi autorizada pelo Ministério da Saúde e Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) na última quarta-feira (13). Em Rio Branco, a vacinação está prevista para iniciar nesta quinta-feira (21), segundo a Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa).

Segundo a coordenadora do setor, Socorro Martins, a nota técnica do Ministério da Saúde ainda não foi enviada, mas a previsão é que chegue para o município entre hoje (19) e amanhã (20).

“Se a nota for enviada até amanhã, na quinta-feira nós iniciamos a vacinação. Essa nota técnica é onde possui todas as orientações em relação à vacina, como o intervalo, o conteúdo da dose e todas as informações técnicas. Estou aguardando e a qualquer momento pode chegar para a equipe técnica”, explica Socorro.

De acordo com Socorro, em Rio Branco são 19.160 crianças entre 3 a 5 anos que poderão ser vacinadas com a CoronaVac, que é o imunizante autorizado para essa faixa etária. Até então, o Brasil só tinha vacinas autorizadas para crianças de 5 anos ou mais, com a Pfizer.

Para a vacinação, é necessário que as crianças estejam acompanhadas dos pais, com documento com foto, cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) e CPF da criança, além da carteira de vacinação.