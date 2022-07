Variante BA.5: “A pior versão do vírus da Covid que já vimos”, alerta especialista

Quase dois anos e meio desde o início da pandemia de coronavírus, a variante mais infecciosa e transmissível já chegou. Ondas repetidas de Covid-19 deixaram milhões de pessoas mortas, com vacinas ajudando a diminuir o número de vítimas.

Agora o vírus está se espalhando novamente – evoluindo, escapando da imunidade e gerando um aumento nos casos e hospitalizações. A versão mais recente de sua mudança de forma, BA.5, é um sinal claro de que a pandemia está longe de terminar.

A mais nova ramificação do Omicron, juntamente com uma variante intimamente relacionada, BA.4, está alimentando um aumento global de casos – 30% nas últimas quinzenas, de acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS).

