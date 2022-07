“Veio da Havan” anuncia 14º salário para seus 22 mil funcionários, incluindo os da loja em Rio Branco

Nem tudo é má notícia entre os bolsonaristas e seguidores do presidente Jair Bolsonaro. Um dos mais fiéis desses seguidores, o empresário catarinense Luciano Hang, conhecido também como “Veio da Havan”, dono de uma cadeia de 164 lojas espalhadas em 20 estados brasileiros, inclusive no Acre, anunciou em suas redes sociais, nesta terça-feira (19), que seus funcionários receberão em julho um 14º salário. O dinheiro estráá na conta já dia 22 e julho, sexta-feira.

No Acre, a loja, localiada na Via Verde, em Rio Branco, tem pelo menos 200 funcionários, cuja média salarial não é revelada no site da empresa. A Havan, uma das 100 maiores empresas no Brasil, tem 35 anos de história e conta com 164 megalojas, localizadas em 20 estados brasileiros, contando com 22 mil colaboradores diretos e pelo menos, mais 120 mil indiretos.

A loja de Rio Branco foi inaugurada em 2017 com 16 mil metros quadrados de área construída, 500 vagas de estacionamento gratuitas, esteira rolante e área de alimentação.

O empreendimento fica localizado na esquina da Via Verde com a estrada do Calafate e faz parte de um investimento de R$ 40 milhões, gerando 200 empregos diretos e pelo menos o triplo de forma indireta.

Ali os clientes podem encontrar um mix com mais de 100 mil itens em produtos nacionais e importados, nos setores de moda (feminina, masculina, infantil, fitness, praia e lingerie), cama, mesa e banho, utilidades domésticas, brinquedos, eletro e eletrônicos, tapetes, ferramentas, camping, decoração e outros.

Veja vídeo do anúncio: