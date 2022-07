Veja como foi o 1º turno do Brasileirão, que volta neste sábado

A grande despedida

Aos 38 anos, Fred se aposentou dos gramados deixando um enorme legado no Brasileirão. Um dos maiores ídolos da história do Fluminense, com dois títulos do Campeonato Brasileiro (2010 e 2012), o camisa nove fez sua última partida contra o Ceará, em vitória do time carioca por 2 x 1, pela 16ª rodada da competição.

Confira alguns feitos da carreira de Fred:

Maior artilheiro do Campeonato Brasileiro de pontos corridos (2003 – presente): 157 gols

2° maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro: 157 gols

Maior artilheiro da história da Copa do Brasil: 37 gols

Maior artilheiro da história do Fluminense em jogos oficiais: 199 gols

Maior artilheiro do Fluminense em Campeonatos Brasileiro: 102 gols

3° maior artilheiro brasileiro na Libertadores : 25 gols

Três vezes artilheiro do Campeonato Brasileiro: 2012, 2014 e 2016

Artilheiro da Copa das Confederações de 2013: cinco gols

Líder absoluto

O Palmeiras de Abel Ferreira lidera o campeonato com 39 pontos, quatro a mais que o vice Corinthians. A equipe Alviverde foi bastante sólida. Das 19 rodadas até agora, o clube paulista só perdeu duas vezes, tendo 11 vitórias e seis empates. O Palmeiras também é o time com mais gols (31) e com a melhor defesa (13 sofridos).

Faz o L!

Germán Cano terminou o 1º turno como artilheiro. Foram 12 gols em 19 jogos. Colado no argentino, estão Pedro Raúl (10), do Goiás, e Calleri (10), do São Paulo.

Magia uruguaia

Arrascaeta é um dos melhores jogadores que atuam no Brasil. O camisa 14 do Flamengo é líder de assistências do 1º turno, com sete passes para gols em 15 partidas. Na perseguição pelo posto de melhor passador estão Gustavo Scarpa (cinco), do Palmeiras, e Artur (cinco), do Red Bull Bragantino.

Juventude x velha guarda, as gratas surpresas

Fernando Diniz e Felipão foram as melhores surpresas da primeira metade do Campeonato Brasileiro. Fluminense e Athletico-PR estavam em situações delicadas no Brasileirão, mas a chave virou com a chegada dos novos treinadores e, hoje, são postulantes ao título.

Fluminense: o Dinizismo está fazendo o Flu sonhar mais alto no Brasileirão. Fernando Diniz assumiu o time na 15ª colocação e agora está em 3º lugar, com 34 pontos (cinco a menos que o líder Palmeiras). Com o treinador no comando do Tricolor Carioca, são 22 jogos, 15 vitórias, quatro empates e três derrotas.

Athletico-PR: dado como ultrapassado para muitos, Felipão vem mostrando que não podemos descartar panela velha com tamanha facilidade. Luiz Felipe Scolari assumiu o Furação em 13º lugar no Brasileiro e, atualmente, ocupa a 5ª posição, com 31 pontos. São 22 jogos, 13 vitórias, seis empates e três derrotas.

A grande decepção

O Fortaleza está sendo a maior decepção do Campeonato Brasileiro. 4º colocado da última edição, o Leão está amargurando a última posição do Brasileirão, com apenas 15 pontos. São três vitórias, seis empates e 10 derrotas.

O Leão até começou bem a temporada 2022, conquistando os títulos da Copa do Nordeste e do Cearense. Atualmente, no entanto, são poucos os motivos para comemorar. A equipe foi eliminada nas oitavas de final da Libertadores e saiu atrás no jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil.