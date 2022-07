Veja quanto custa o iPhone 11, celular usado por Neymar que chocou a web

Jogador de futebol ainda utiliza o iPhone 11, modelo que não é o mais recente da Apple;

Caso se assemelha ao do ator Chris Evans, que possuía até recentemente um iPhone 6S;

Na internet, usuários se assustaram por Neymar não estar com o iPhone 13.

Ninguém tem controle do que vai hitar na internet, e a mais recente “polêmica” envolvendo Neymar é prova disso. Ao tirar uma foto com o barbeiro Everson Perninha para mostrar o novo corte de cabelo, usuários ficaram chocados com o fato do jogador do Paris Saint-Germain ainda utilizar um iPhone 11, modelo tido como “ultrapassado”.

Internautas descrentes logo começaram a ler significados na foto. A capinha de Neymar era do Flamengo. Seria essa uma forma dele anunciar que iria jogar pelo clube carioca? Já outros questionaram o jogador milionário ainda utilizar o iPhone 11, quando o 13 já foi lançado pela Apple.

Outros vieram a defesa do jogador, dizendo que o iPhone é um celular potente, que sempre aguenta muitos anos de uso sem ficar obsoleto e que não é necessário realizar a troca anual do aparelho. O caso se assemelha ao do ator de Hollywood Chris Evans, que fez um vídeo se despedindo de seu iPhone 6S e passando seus dados para o novo iPhone 13.

Na Amazon o modelo usado por Neymar pode ser encontrado por um preço entre R$ 3.500 e R$ 4.200, dependendo da cor e da quantidade de memória desejada (64 GB ou 128 GB). Em comparação, o modelo mais atual vai variar entre R$ 5.500 a R$ 8 mil, dependendo do modelo (Pro, Pro Max ou Mini), cor, ou memória (128 GB ou 256 GB).

neymar perdeu tudo após ser demitido do PSG e agora usa um iphone 11 https://t.co/xHe7kBMhIW — paty farias (@brunogabasi) July 4, 2022