Veja três dicas para economizar energia durante o verão amazônico

O calor chegou com tudo na região norte do país. Nas últimas semanas, Rondônia registrou temperaturas acima dos 35º e tempo seco, com umidade relativa do ar chegado até 46%. Nesse período, também é importante estar atento ao uso dos eletrodomésticos, principalmente ventiladores e aparelhos de ar-condicionado, para que não haja muita variação na conta de energia.

A ouvidora da Energisa em Rondônia, Millena Capelleti, orienta que os clientes observem o histórico do consumo de energia através da fatura, comparando sempre o mês atual com o mesmo período do ano anterior. “Dessa forma, o cliente vai poder compreender melhor a maneira como utiliza a energia e poderá adotar novas medidas para reduzir o consumo”, afirma. O histórico está disponível na fatura impressa, no aplicativo Energisa On e na Agência Vitual (www.energisa.com.br).

Millena elencou três dicas principais para economizar energia neste verão amazônico.

Ar-condicionado

Nesse período quente, é comum as pessoas ligarem o aparelho de ar-condicionado por mais tempo. Por isso, fique atento ao tempo de uso. Quanto mais horas ligado, mais energia consumida. A recomendação é utilizar o aparelho em temperatura amena, como 23º C, para que o clima fique agradável e utilizando menos energia. Também é importante sempre deixar as portas e janelas do ambiente fechadas durante o uso. Mantenha os filtros limpos para que o aparelho tenha um bom desempenho na refrigeração.

Se possível, prefira a utilização do ventilador e abra as janelas para que haja ventilação e luz natural.

Geladeira

Com as altas temperaturas, também é maior a frequência que as pessoas buscam uma bebida gelada na geladeira ou aquele sorvete no refrigerador. A dica é evitar abrir o equipamento várias vezes por dia. Observe se as borrachas das portas estão vedando corretamente. Você pode fazer um teste simples para checar. Coloque uma folha de papel e feche a porta. Em seguida, puxe o papel. Se ele sair com facilidade, é hora de trocar as borrachas.

Outra dica valiosa é nunca colocar toalhinhas nas prateleiras. Essa prática impede a passagem correta de ar dentro do aparelho e prejudica sua eficiência. Também espere os alimentos esfriarem antes de guardá-los no congelador. A geladeira também deve estar posicionada longe de fontes de calor, como o fogão e da luz solar. Dessa forma, você evita que o eletrodoméstico se esforce mais para chegar à temperatura correta e, portanto, gasta menos energia.

Chuveiro Elétrico

Chegou a hora de desligar o chuveiro elétrico ou, se você prefere um banho quentinho, de utilizá-lo na posição “verão”. A simples mudança da chave seletora de temperatura pode reduzir até 35% do consumo de energia do aparelho na maioria dos modelos, segundo pesquisa realizada pela instituição Proteste.