Vídeo: caminhão que transportava produtos químicos pega fogo próximo a Sena Madureira

O início da tarde deste domingo (17), foi marcado por um princípio de incêndio na BR-364, próximo à rotatória de Sena Madureira. A carga de um caminhão furgão pegou fogo, sendo preciso a intervenção do Corpo de Bombeiros para debelar as chamas.

Segundo as informações, o veículo seguia viagem com destino ao município de Cruzeiro do Sul. Em dado momento, por volta do meio-dia, o motorista parou para almoçar e quando viu o caminhão já estava em chamas. “Fomos acionados e conseguimos apagar as chamas, salvando o caminhão. Parte da carga foi queimada, mas o veículo foi possível evitar maiores danos”, confirmou o sargento C. Queiroz.

O caminhão transportava 5 galões de um produto químico oxidante. A hipótese mais provável é de que tenha ocorrido vazamento desse produto que é de fácil combustão.