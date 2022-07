VÍDEO: Cinco ficam feridos após acidente entre carros e motos em frente a boate na Avenida Ceará

O motorista de um carro modelo Corolla de cor prata se envolveu em em grave acidente na madrugada deste sábado (2). O fato aconteceu na frente de uma casa noturna na Avenida Ceará, no bairro Abraão Alab, em Rio Branco

Segunda informações de testemunhas, o motorista do Corolla trafegava no sentido bairro-centro em alta velocidade na Avenida Ceará, quando colidiu violentamente na traseira do veículo Fiat Pálio, que foi parar na rua na lateral de uma boate. O Corolla ainda colidiu contra motos de mototaxistas que estavam parados na frente da boate.

Com a força do impacto, tanto as motocicletas quanto cinco pessoas que conversavam na frente da boate foram arremessados e caíram no chão.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e prestou os primeiros atendimentos às cinco vítimas que ficaram apenas com escoriações e fora encaminhadas a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Franco Silva, na Baixada da Sobral.

Policiais Militares do Batalhão de Trânsito estiveram no local e isolaram a área para os trabalhos de perícia, em seguida, os veículos foram liberados e outros foram removidos por um guincho.

O condutor do veículo Corolla foi encaminhado à Delegacia de Flagrantes (Defla) para prestar esclarecimentos para as autoridades policiais.