Vídeo mostra pânico de passageiros em voo turbulento sobre os Andes

Um vídeo postado pelo DJ Nico Vallorani no Tik Tok mostra o pavor de passageiros de um avião que enfrentou uma forte turbulência quando sobrevoava a Cordilheira dos Andes, localizada entre Argentina e Chile. A aeronave sacode fortemente e passageiros gritam desesperados. Em um determinado momento, a asa do avião treme. Apesar do susto, o episódio não deixou feridos.