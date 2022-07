VÍDEO: policiais levam 5 horas para retirar casal de antas de 540 kg de lagoa

A polícia foi acionada por funcionários de uma empresa de saneamento básico, após identificarem que duas antas haviam caído em uma lagoa da estação de tratamento e não conseguiam sair. A PMA foi até o local com barcos e iniciaram o planejamento para a retirada dos mamíferos.

As equipes verificaram que o casal de antas, com aproximadamente 270 kg cada, não conseguiam sair da lagoa devido a manta impermeabilizante que era escorregadia, fato que as deixavam muito estressadas e cansadas. A lagoa era de grande porte, com aproximadamente 2,10 m de profundidade.