VÍDEO: PT e PSB concluem reunião, mas mantêm segredo em relação ao futuro de Jorge Viana e Jenilson

O dia deste domingo (24) está terminando sob o cumprimento das promessas de segredo dos dirigentes da Frente Partidária formada pelo PT, PCdoB, PV e PSB quanto às suas candidaturas de chapas majoritárias – Governo e Senado. Reunidos durante todo o dia de domingo na residência do presidente do PSB, César Messias, para decidirem se Jorge Viana sai ou não para o Governo e com o deslocamento de Jenilson Leite para o Senado, a reunião com todos envolvidos terminou em segredo quanto ao resultado.

Informações de pessoas ligadas à Frente Partidária dão conta de que a decisão oficial será anunciada nesta segunda-feira (25), em coletiva de imprensa em local ainda ser estabelecido. Quem participou da reunião informou que a tendência é a indicação de Jorge Viana para o governo.

Jenilson Leite, no entanto, no final da tarde hoje, postou um video em suas redes sociais em que mantém a candidatura ao Governo, algo que ele vem fazendo há mais de ano, percorrendo todo o Estado para a elaboração de um plano governamental.

Veja o vídeo em que o deputado estadual do PSB fala da reunião e sobre sua pré-candidatura ao Governo: