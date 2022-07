Vídeo: Sucuri gigante é filmada ao mergulhar em águas cristalinas

Vilmar acompanhava turistas e viu uma movimentação diferente no barranco do rio Formoso. Experiente e habilitado, o guia já deduzia que o encontro não seria qualquer, mas sim com uma sucuri. Foi então que Vilmar pegou uma câmera e filmou a serpente de aproximadamente 7 metros mergulhando no rio.

“O registro foi feito há um mês, em junho. A cobra estava no barranco e entrou na água, consegui flagrar bem o momento do mergulho”, comentou Vilmar.

O guia de turismo descreveu o mergulho da sucuri como “suave e tranquilo”. “As sucuris saem para tomar sol, avistei com tranquilidade. As cobras já estão habituadas, mas temos que lembrar que não é permitido chegar próximo”.