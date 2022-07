Vídeo: surfista grava momento em que é rodeado por tubarões

Dunphy estava remando no mar, com poucas ondas, quando se deparou com os animais. O vídeo mostra o encontro dentro da água até a ida do atleta para a areia. Na legenda da publicação, o surfista comenta sobre a grande quantidade de tubarões nesta época do ano.

O atleta ocupa a 67º posição no ranking do Challenger Series, a divisão de acesso ao surfe mundial.