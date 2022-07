Vídeos do UFC: assista ao nocaute brutal de Alex Poatan

O UFC 276 coroou mais uma defesa de título de Israel Adesanya no peso-médio e de Alexander Volkanovski no peso-pena, mas quem saiu maior do card em Las Vegas foi o brasileiro Alex Poatan, que demoliu o número 4 do mundo nos médios Sean Strickland. O nocaute no primeiro round está nos melhores momentos do evento no vídeo do Combate abaixo. O nocaute de Bryan Barberena diante de Robbie Lawler também é destaque.

