Xororó confessa o que ninguém sabe sobre Sandy e Junior e joga tudo na TV: “Não se arrependeram”

Durval de Lima, mais conhecido como Xororó, que faz dupla com Chitãozinho, se tornou um dos nomes mais comentados do momento. Isso porque, quem acompanha a famosa dupla sertaneja sabe que eles estão sempre rodeando a boca do povo e, é claro, que agora não foi nada diferente. No entanto, dessa vez, ele chamou atenção ao falar sobre Sandy e Junior.

Xororó é tido como um dos representantes da música sertaneja no Brasil. Além do sucesso que faz ao lado se seu irmão, o cantor também pode se orgulhar de seus filhos, já que os dois construíram uma linda caminhada e emplacaram vários sucessos.

Durante anos, os irmãos foram um verdadeiro fenômeno com suas músicas. Contudo, a separação deles representou um enorme espanto, principalmente para o cantor sertanejo. Durante participação no Faustão, o apresentador da Band questionou o cantor sobre o assunto.

Tudo começou quando o comunicador comparou os sertanejos com os irmãos. “Quando você analisa o que aconteceu na vida artística da Sandy e do Junior, eles não se arrependeram?”. O famoso lembrou que eles poderiam ter tido uma carreira longa e que eram uma grande sucesso.

“Porque eles podiam ter uma superlonga como a de vocês, uma qualidade espetacular. Eles só estavam melhorando, no auge. E cada vez que passa o tempo eles não têm vontade de voltar? O que você sente como pai?”, disparou Faustão. Xororó, então, confessou que tudo fui uma grande surpresa.

“Foi um susto, foi uma surpresa. Foi uma decisão dos dois mesmo, conversaram entre os dois somente e meio que comunicaram que eles iam dar um tempo na carreira da dupla”, explicou Xororó. “Personalidade eles têm”, declarou. O cantor, então, falou sobre as diferenças dos filhos.

Ele lembrou que Sandy pretendia seguir um outro estilo. “O primeiro disco deles, eu lembro que eu fui num show no Paraná com eles pequeninhos. Eles cantavam e dançavam para 60 mil pessoas. O primeiro trabalho deles, acho que segundo ou terceiro. Então sempre foi um público muito grande”, disse.

“Eu acho que a Sandy tinha muita vontade de cantar para um público que mais a ouvisse, aquela coisa de sentir, um outro tipo de música. E o Junior, desde muito cedo, sempre demonstrava ser fã do rock, da música pop e outros estilos. Eu acho que eles quiseram dar um tempo para cada um se satisfazer”, explicou Xororó.

“E agora ele [Junior] está lá com, acho, mais de 50 músicas prontas já. Está trabalhando muito, no estúdio sozinho. Está produzindo já, aí logo logo… Não sei nem se eu podia estar falando isso aqui. Logo logo ele pode estar aqui nesse palco cantando o trabalho solo dele”, finalizou o cantor sertanejo no Faustão.