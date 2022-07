Xuxa desembarca no Acre para gravação de série; veja imagem exclusiva

A apresentadora Xuxa Meneghel desembarcou em Cruzeiro do Sul, no interior do Acre, neste domingo (17), para gravar parte da série Tarã, para o Disney Plus.

A foto do desembarque da apresentadora foi feito pelo radialista e influenciador cruzeirense, Patrick Tavares, que cedeu com exclusividade para o site ContilNet. Patrick ainda comentou em sua rede social que Xuxa foi muito gentil.

De acordo com informações repassadas para a coluna Douglas Richer, a cidade cenográfica onde a eterna Rainha dos Baixinhos irá gravar está finalizada e fica localizada em uma propriedade rural no Juruá.

Além da cidade cenográfica, uma trilha feita na região do Rio Crôa também fará parte da série. Moradores de Cruzeiro do Sul vão participar das gravações da séria da Disney.

Só sei dizer uma coisa, a dona da nave mais famosa do Brasil, acaba de pousar no Acre. Seja bem-vinda, rainha!