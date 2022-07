Xuxa diz ter medo de morar no Brasil: ‘Bolsonaro é símbolo do ódio. Ele não me representa’

A apresentadora Xuxa afirmou que pensa em deixar o Brasil. “Gostaria muito de ter uma residência não só aqui no meu país, porque tenho medo de tudo o que está acontecendo. Gostaria de morar lá fora e vir para trabalhar”, explicou Xuxa, em bate-papo com o ativista vegano Fabio Chaves, em seu canal no YouTube.

“Ter um governante que, ao invés de fazer paz e amor, faz o símbolo do ódio e da arma não está nada certo. Esse erro vai repercutir por muito tempo. Essa pessoa não me representa. Não vou dizer em quem vou votar. Só sei em que não vou votar. Se você me disser: ‘Quer ir lá pra fora?’. Quero. Não sei se tão cedo, mas se tiver que sair, já quero ter para onde ir”, acrescentou.