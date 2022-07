Zagueiro recebe voz de prisão após causar acidente com morte

Imagens do carro do zagueiro Renan do Red Bull Bragantino, após o acidente com uma motocicleta na estrada de Bragança Paulista/Itatiba. pic.twitter.com/OGRlMnPKDl — Programa Rapidez (@programarapidez) July 22, 2022

As informações preliminares afirmam que Renan invadiu a contramão indo de encontro ao motociclista de 38 anos que não resistiu e acabou falecendo no local do acidente. O rapaz deixou a esposa e as duas filhas.

Segundo o repórter Lucas Rangel, da TV Vanguarda, o jogador recebeu voz de prisão por homicídio culposo na direção de veículo automotor agravado por causa da falta de habilitação e também por direção sob influência de álcool. Por esses fatores, o crime torna-se inafiançável.

Vale destacar que os policiais que atenderam a ocorrência informaram que Renan se recusou a fazer o teste do bafômetro, porém, perceberam sinais de embriaguez e odor etílico. Na delegacia o jogador também se recusou a fazer o teste, com isso, a embriaguez ao volante não foi comprovada, apenas a ingestão de álcool.

Uma garrafa de bebida alcoólica encontrada perto do carro do atleta foi levada para perícia.

O Bragantino, clube ao qual o zagueiro está emprestado pelo Palmeiras, está acompanhando o caso e se colocou a disposição para prestar toda a assistência necessária a família do motociclista.