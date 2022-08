120 anos da Revolução Acreana: relembre o conflito que deu início a anexação do AC ao Brasil

Às margens do Rio Acre, a Revolução Acreana teve início em 6 agosto de 1902 e foi finalizada por meio da assinatura do Tratado de Petrópolis, em 17 de novembro de 1903. Mais de um ano e seis meses decidiram a história de um povo e foram marcados pela disputa do território, liderada do lado brasileiro pelo gaúcho José Plácido de Castro.

O conflito iniciado em 6 de agosto teve como palco a cidade de Xapuri, momento em que as tropas de Plácido de Castro, formadas por seringueiros da região, destituíram o intendente boliviano Dom Juan de Dios Barreto.

Até então, o território acreano pertencia à Bolivia, por meio do Tratado de Ayacucho, assinado em 23 de novembro de 1867. O último conflito aconteceu em 24 de agosto de 1903, com a tomada de Puerto Alonso, hoje conhecida como Porto Acre.

O dia 6 de agosto é lembrado em todo o Acre como o marco inicial da Revolução que definiu a história de um povo que lutou para ser brasileiro.

Para a licenciada em história, Antonia Lima, a Revolução Acreana cumpriu um papel de extrema importância para todos os acreanos. “O território do Acre, muito rico em látex, exercia um papel muito importante não somente para o Brasil, mas para o mundo, com a exportação de grandes quantidades de borracha. Foi por meio dessa revolução que fomos anexados ao Brasil e que hoje podemos ter orgulho de ser acreanos”, disse.

Morador de Porto Acre, o tratorista Antonio Marcelo Souza fala sobre esse orgulho de ser acreano. “É um orgulhoso muito grande para o nosso município que foi um dos palcos dessa conquista histórica que anexou o estado ao Brasil de fato. Um lugar histórico, de muita luta e de muito sangue que foi derramado”.

Tratado de Petrópolis

O documento que selou o fim da Revolução foi assinado em 17 de novembro de 1903. O Tratado de Petrópolis estabelecia a nova fronteira e tornava o Acre parte integrante do Brasil.