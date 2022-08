24 times e oito categorias: Torneio de Futebol de Travinha começa neste domingo, em Rio Branco

“Reviver o futebol raiz, jogando com alegria o futebol de travinha”. É com esse objetivo que a Federação de Futebol de Travinha do Acre (FFTA) promove a partir deste domingo (7), o 1º Torneio de Futebol de Travinha. A competição tem 24 times confirmados em oito categorias. Os jogos serão na quadra de grama sintética da Nova Estação, em Rio Branco (AC).