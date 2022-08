51%: se eleições fossem hoje, Gladson ganharia no primeiro turno, diz pesquisa Ipea

A Pesquisa do Ipec divulgada nesta segunda-feira (29) pela Rede Amazônica Acre, revela que se as eleições fossem hoje, Gladson Cameli (Progressistas) seria reeleito no primeiro turno. É que segundo a pesquisa estimulada, onde o s nomes dos candidatos são apresentados, os números mostram que o candidato do Progressistas lidera a disputa com 51% das intenções de voto dos acreanos.

Jorge Viana (PT) vem em segundo com 27%, seguido de Mara Rocha (MDB) – 6% Petecão (PSD) – 5% Marcio Bittar (União Brasil) – 2% Professor Nilson (Psol) – 1% Branco/nulo – 4% e Não sabe/não respondeu – 3%. O nome do candidato David Hall (Agir) é mencionado, mas não atinge 1% das intenções de votos.

Na pesquisa espontânea, onde o entrevistado pode falar qualquer nome, Gladson também lidera, mas com uma porcentagem menos: 38%, Jorge Viana (PT) continua em segundo com 17%. Em terceiro vem Mara Rocha (MDB) – 3%; Petecão (PSD) – 2%, Marcio Bittar (União Brasil) – 1%, Outros – 1%, Branco ou nulo – 4%, Não sabem ou não preferem opinar- 34%; Os candidatos David Hall (Agir) e Nilson Euclides (Psol) não pontuaram.