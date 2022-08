7 ferramentas para fortalecer o branding da sua marca

De forma bem simples e resumida, podemos definir que Branding basicamente é a gestão da marca de um negócio. Por essa razão, falar em Branding é falar em como você quer que os clientes vejam e percebam a sua marca.

Por se tratar do gerenciamento de algo muito valioso para a sua empresa, o Branding ganha destaque nas estratégias de Marketing, principalmente nos tempos onde consumidores estão cada vez mais conectados.

Para se ter uma ideia, a Apple é a marca mais valiosa do momento, segundo a consultoria Interbrand. O seu valor atualmente ultrapassa a marca de 400 bilhões de dólares, ficando muito distante da 2ª colocada Amazon, que ultrapassa os U$200 bilhões.

Entre as top 10, também podemos citar:

Microsoft (3º lugar)

Google (4º lugar)

Samsung (5ª lugar)

Coca-Cola (6º lugar)

Toyota (7ª lugar)

Mercedes Benz (8º lugar)

McDonald’s (9º lugar)

Disney (10º lugar)

Todas essas marcas se mostram como líderes ou referências do seu segmento, por isso, muitas vezes o valor de uma marca diz muito sobre o potencial e a qualidade da gestão de uma organização.

Agora que você já conhece quais as marcas mais valiosas do mundo, vamos entender sobre como é possível fazer a correta gestão de branding com o uso de algumas ferramentas.

Não por acaso, hoje em dia existem ferramentas que ajudam a fortalecer o branding. Um exemplo disso é o gerador de nomes para empresas, que permite criar nomes empresariais de forma rápida e profissional.

Quer saber mais sobre Branding e como é importante utilizar ferramentas profissionais para impulsionar a sua marca? Então confira as dicas que preparamos a seguir.

Conheça algumas ferramentas que auxiliam a gestão da sua marca

Uma marca vai muito além de um logotipo, de um nome ou de uma identidade visual. A marca é um símbolo que carrega as experiências que os consumidores do seu produto criaram ou tiveram a respeito dele.

A maçã mordida da Apple é um aspecto inconfundível da empresa de tecnologia. A “vírgula deitada” da Nike também é um detalhe único desta organização. Esses desenhos e símbolos são elementos que tornam essas grandes empresas identificáveis em qualquer lugar do mundo.

Por isso, criar uma imagem ou “um rosto para o seu negócio” é o primeiro passo de uma identidade corporativa. Já o Branding é uma forma de gerenciar essa imagem, sempre a tornando presente e importante na vida dos seus clientes.

Hoje em dia, diante da digitalização do Marketing nas empresas, é possível utilizar ferramentas que fortalecem o Branding. Sendo assim, confira algumas delas abaixo.

1 – Zyro

Quando se trata de negócios novos no mercado, a escolha do nome é um passo importante. O nome vai acompanhar a marca e a empresa por muito tempo. E para não ter dores de cabeças futuras diante da necessidade de uma troca, é necessário escolher muito bem.

A escolha do nome é tão importante que o seu processo é batizado de Naming. Esse processo é muito importante para o Branding, pois ele consiste em um conjunto de práticas usadas para nomear desde produtos, serviços, eventos, projetos ou, até mesmo, uma empresa.

Nesse caso, um gerador de nome empresarial é uma ferramenta muito bem-vinda, pois facilita muito o processo de elaboração e escolha de um nome mercadológico.

Para usá-lo, você escolhe palavras-chaves relacionadas com o seu negócio. A partir daí, a ferramenta vai gerar alternativas que combinam com os propósitos do empreendimento.

2 – Logaster

Essa é uma boa alternativa se você quer criar um logo de forma simples e rápida. Ela é uma ferramenta intuitiva e não exige conhecimentos técnicos e avançados em edição de imagens.

3 – DesignMantic

Ele é um site que possibilita a elaboração de logotipos, desenvolvimento de template para o seu site, assinatura nas mensagens de e-mail e imagens para Facebook, Instagram, LinkedIn e outras redes sociais.

Vale salientar também que o Design Mantic auxilia a criação de cartões de visita, camisetas, papel timbrado e figuras para promover as suas campanhas de marketing.

Outro detalhe que torna o Design Mantic um grande aliado do Branding é de que ele não exige a instalação de qualquer aplicativo no computador ou smartphone, ou seja, você pode criar o logo diretamente no site Design Mantic.

4 – Purple Metrics

Essa ferramenta é muito intuitiva e tem um objetivo fundamental para o branding da sua empresa. Ela permite mensurar a força da sua marca.

A Purple Metrics faz isso quando é instalada no site do seu negócio. Com isso, a ferramenta pergunta para os usuários sobre cinco itens que influenciam o engajamento do público:

Elasticidade

Amor

Relevância

Identificação

A Purple Metrics produz um dashboard trazendo as avaliações e apresenta possíveis estratégias de ação para que os 5 itens possam receber melhorias.

5 – Planning Dirty

Esse é um site voltado para auxiliar na elaboração de estratégias que visam melhorar a sua marca. Sendo assim, ele apresenta cases de sucessos, dicas e tudo mais que pode auxiliar as suas estratégias de branding.

Trata-se de um site completo, rico em informações, que auxilia a gestão da marca, orientando e facilitando o processo de branding.

6 – LogoScopic Studio

Essa ferramenta é bastante prática e eficiente. O motivo para isso é o fato de que ela permite conceber a sua marca essencialmente pelo seu dispositivo móvel.

O software possui uma série de funcionalidades, pois permite um alto grau de personalização por meio da troca de cores, ajustes de tamanho, ângulos diferenciados e também o uso de vários templates.

No entanto, caso você necessite de alguns recursos a mais, lembre-se que é preciso abrir um pouco a carteira e investir na versão premium do aplicativo.

7 – Canva

Hoje em dia essa é uma das ferramentas mais conhecidas e utilizadas quando o assunto é a elaboração e a edição de imagens, inclusive a marca do seu negócio.

O Canva possui uma interface muito intuitiva, não exigindo do usuário conhecimentos avançados em ferramentas de design gráfico. Para usar o Canva, é preciso basicamente repetir os movimentos de clicar, arrastar e soltar, realizando assim várias ações.

Vale destacar que algumas alternativas de design oferecidas pelo Canva são pagas, mas ainda assim você tem a possibilidade de elaborar um logo profissional com os recursos gratuitos, pois há uma ampla variedade de figuras e símbolos.

Além disso, é possível trabalhar com a ferramenta tanto pelos navegadores quanto pelos dispositivos móveis, tal característica a torna uma das ferramentas mais versáteis, inclusive para auxiliar na gestão da sua marca.

Conclusão

O Branding é um processo que não pode ser deixado de lado. Ele consiste no gerenciamento adequado da sua marca, que é um dos recursos mais valiosos do seu negócio.

Hoje em dia, graças a importância da digitalização e automatização de processos nas empresas, o Branding também pode ser feito por meio de ferramentas especializadas para isso.

Um gerador de nomes, um software de edição de imagens, tudo isso são alternativas digitais que auxiliam o Branding. Portanto, vale a pena ficar por dentro a respeito delas e, desse modo, manter a sua marca sempre forte, atualizada e presente no dia a dia dos clientes.