A Ascensão dos Ativos Digitais no Futebol

Houve uma tendência crescente de NFTs e ativos digitais nos últimos 18 meses, impactando muitas áreas de nossas vidas.

NFTs são um item único que pode ser negociado como uma pintura. Eles são únicos, mas a diferença é que são digitais e a propriedade é determinada pelo blockchain. Eles são manchete, assim como Justin Bieber comprou recentemente um NFT Bored Ape Yacht Club por $1.29m (R$6.9m). Essas vendas são as que vemos e ouvimos nas notícias, mas os ativos digitais estão tendo um impacto em um nível muito mais acessível.

Isso pode ser visto no mundo do futebol, onde muitos dos principais clubes do Brasil adotaram a tecnologia em diferentes níveis. Aderindo aos NFTs agora, Istoé Dinherio explica como o Atlético Mineiro lançou uma coleção NFT no ano passado. Sua coleção incluía NFTs apresentando camisetas clássicas de seus 100 anos de história, de modo que tal mudança foi relatada não como sendo uma questão de dinheiro, mas de conexão com torcedores.

No caso do Atlético Mineiro, ele também foi o primeiro time brasileiro a fazer parceria com a Sorare, uma plataforma que abrange o mercado de NFT e jogos. Sorare é um jogo em que os jogadores coletam cards, tais como os tradicionais, mas cada um é um NFT. Esses jogadores podem aumentar (e diminuir) seus valores e usá-los para competir contra outros. Estrelas como Hulk, Nacho Fernández e Matías Zaracho participaram da transferência do ano passado, tendo outros clubes da primeira divisão seguido o exemplo recentemente.

O Atlético Mineiro também é um dos vários clubes que lançaram um Fan token Socios. Corinthians, Flamengo, Palmeiras, Fluminense e Internacional se juntaram com os fan tokens, que os torcedores receberam bem. Ao contrário dos NFTs, um fan token é um item fungível, assim como a criptomoeda. Isso significa que um token de torcedor do Palmeiras vale o mesmo que outro. Uma criptomoeda os apoia, neste caso, a Chiliz, e seu valor pode ser afetado pelo que acontece no campo. Com o Palmeiras liderando na Série A, seus donos de tokens podem ver o valor aumentar.

Os fan tokens não se tratam apenas de valor; tratam de engajamento digital. Onde quer que você esteja no mundo, São Paulo, Seattle ou Sheffield, você pode comprar um fan token para um clube brasileiro e ter uma influência direta sobre os assuntos do clube. Isso pode ajudar a escolher o uniforme ou a cor do ônibus do time, no entanto os torcedores que moram ao lado do estádio têm o mesmo peso de decisão de um que mora do outro lado do mundo. Além disso, os fan tokens não têm prazo de validade, então você estará constantemente envolvido de uma pesquisa para outra.

O Palmeiras é indiscutivelmente o time de maior sucesso no Brasil no momento e, assim como o Atlético Mineiro, também entrou no mundo dos NFTs. Eles fizeram isso de maneira um pouco diferente; em vez de kits, eles liberaram o hat-trick que o Derby Paulista marcou contra o Corinthians como um NFT. A animação veio em formato 3D e ficou disponível por 24 horas após o evento, de acordo com o Money Times.

Sem dúvida, os ativos digitais aumentaram a visibilidade no futebol, de tokens de torcedores a NFTs, mas qual será o próximo passo para a tecnologia? Na Inglaterra, alguns clubes exploraram modelos de propriedade baseados em NFTs; isso poderia estar vindo em nossa direção no Brasil? Teremos que esperar para ver.