A estranha aparição de milhares de peixes mortos na Alemanha e na Polônia

Milhares de peixes mortos apareceram ao longo das centenas de quilômetros do rio desde o mês passado.

Acredita-se que uma substância tóxica tenha contaminado a água, embora o produto químico exato ainda seja desconhecido, apesar dos testes realizados.

O governo alemão pediu que as pessoas evitem o rio e alertou para uma possível catástrofe ambiental.

No entanto, ativistas acusaram as autoridades de ambos os países de não trabalharem juntas e não reagirem mais rápido ao desastre para proteger a população.

Na sexta-feira passada, o primeiro-ministro da Polônia, Mateusz Morawiecki, demitiu duas autoridades ambientais pela forma como lidaram com o incidente.

Morawiecki explicou que inicialmente o problema foi considerado apenas “local”, mas logo acabou se tornando “muito grande” em escala.

O primeiro-ministro acrescentou que o rio pode levar “anos” para se recuperar.

Morawiecki sugeriu que “enormes quantidades de resíduos químicos” foram despejados na hidrovia, sem levar em conta os riscos para a vida selvagem.

Por sua vez, a ministra alemã do Meio Ambiente, Steffi Lemke, pediu uma investigação completa do incidente e disse que as autoridades estão trabalhando “a todo vapor” para encontrar a causa.

Lar de dezenas de espécies

Pescadores poloneses começaram a relatar os problemas em 28 de julho e desde então toneladas de peixes mortos foram retirados do rio.

O Oder é considerado um rio limpo e abriga 40 espécies de peixes domésticos, segundo a agência de notícias AFP.

No entanto, um funcionário do estado de Brandemburgo, na Alemanha, disse que os resultados dos testes mostraram níveis elevados de oxigênio na água, sugerindo a presença de uma substância estranha.

Castores, pássaros e patos também foram afetados, disse Katarzyna Kojzar, jornalista do site investigativo polonês OKO.press.

A possibilidade do rio Oder ter sido contaminado com mercúrio é preocupante, disse Kojzar à BBC.

Mas ela observou que ainda não havia confirmação da substância ou de sua origem, ou se teve algum efeito em humanos.

“Sabemos que é sério, mas não sabemos o que é”, disse Kojzar.

O trabalho de dragagem no rio pode ter liberado mercúrio incorporado, disse um pesquisador de pesca à emissora alemã Deutsche Welle.

Mas níveis de água historicamente baixos no Oder combinados com uma onda de calor já indicavam que os peixes estavam com problemas, disse Christian Wolter, do Instituto Leibniz.

– Este texto foi publicado originalmente em https://www.bbc.com/portuguese/internacional-62543763