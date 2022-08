A Fazenda 14: ex-campeã do Big Brother Brasil vai participar

A mais nova confirmada de A Fazenda 14 tem um público que pede por seu nome no elenco há alguns anos. A peoa em questão já tem experiência prévia em reality shows e inclusive foi ganhadora do Big Brother Brasil em uma edição polêmica.

Em poucos dias, veremos Emilly Araújo de chapéu e galocha em Itapecerica da Serra. A vencedora do BBB17 já foi cotada para outras edições da competição rural e desta vez, está confirmada no elenco. Em julho, o colunista Gabriel Perline noticiou que a influenciadora estava na fase de negociações com a emissora, que posteriormente, travou as mesmas. A presença, no entanto, está mantida!