A Fazenda 14 vai ter três ex-BBBs: descubra quem é o terceiro

Itapecerica da Serra vai ficar repleta de ex-BBBs novamente. Se isso vai ser bom a gente não sabe, mas que vai ter ex-amigos de Boninho no programa de Rodrigo Carelli, vai! Após confirmar a ex-BBB22 Natália Deodato e a ex-BBB17 Emily Araújo em A Fazenda 14, a coluna LeoDias acaba de descobrir que a primeira eliminada do BBB21, Kerline Cardoso, também irá virar uma peoa.

Segundo fontes da coluna, Kerline assinou o seu contrato na última sexta-feira (26/9) após quase ficar de fora do programa e terá de correr contra o tempo para gravar todo o seu conteúdo para as redes sociais nesta semana. Ela, aliás, ainda não decidiu quem irá coordenar toda a sua mídia social enquanto estiver confinada para o reality rural da Record TV.

A influenciadora, que tem 1,5 milhão de seguidores no Instagram e outros 600 mil no Twitter, tem muito o que provar desta vez, visto que não passou de sete dias dentro do BBB. Apesar do pouco tempo na Globo em 2021, a loira protagonizou inúmeras campanhas publicitárias desde então e ganhou vários seguidores. Mas, será que isso é o suficiente para A Fazenda?