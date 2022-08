Abandono, pobreza, filhos rebeldes: vida de Jackie Chan parece filme

Ele tem uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood. E fez algo inusitado ao ser convidado para deixar suas marcas na placa em frente ao Chinese Theatre, em Hollywood. Ele deixou as marcas das mãos, dos pés e do nariz (no alto, à direita)!

São tantas curiosidades sobre Chan que, em 2003, o próprio ator fez o documentário “Traces of a Dragon: Jackie Chan and His Lost Family” (Traços de um dragão: Jackie Chan e sua família perdida”), que abordava sua vida pessoal.

Atualmente, Jackie Chan está produzindo um filme que está sendo rodado num bairro devastado pela guerra na Síria.

O filme “Home Operation” mostra centenas de cidadãos chineses que viviam no Iêmen e tiveram que deixar o país devastado pela guerra, usando barcos da Marinha chinesa. O episódio ocorreu em 2015.

Para obter um cenário real de destruição, mas em local atualmente seguro, Jackie Chan escolheu o bairro Hajar al Aswad, ao sul de Damasco, capital da Síria.

O envolvimento de Chan no projeto não surpreende. Ele já declarou apoio ao partido.

Polêmicas à parte, Jackie Chan é extremamente popular. Além de filmes, é bastante requisitado para anúncios.

Em 2021, ele viralizou nas redes ao fazer uma propaganda da Shopee (loja virtual), em que fala português: “Compre online na Shopee, baixe agora o app”, disse no anúncio.

Jackie Chan é seguido por milhões de fãs, que gostam de seus filmes e acompanham seu trabalho em instituições sociais.