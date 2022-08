Abertura do rodeio e noite eletrônica agitam Expoacre nesta sexta; confira programação

A programação da sétima noite da maior feira agropecuária do Acre conta eventos durante toda a noite, desde às 17h até 3h, horário que encerra todas as atividades da feira. Nesta sexta-feira (5), a Expoacre será agitada com a Noite Amazon Music Eletronic (AME), com diversas atrações locais e nacionais.

Öwnboss, Confesser, Zuffo, Gloovez e a banda de rap 3030 serão as atrações nacionais da noite, sem contar com as mais de vinte atrações locais, que agitam a noite na Arena de Show Amilton Brito, dentro do Parque de Exposições Wildy Viana, em Rio Branco.

Nesta sexta-feira, antes da AME iniciar os shows, às 17h terá atendimento à idosos, estudantes, professor e especial para aquisição de carteira de gratuidade para transportes intermunicipais na Ageac, às 18h haverá a Prova de 3 Tambores, a abertura dos estandes de exposições da Cageac, Sepa, Idaf, Emater, Sesacre e outros estandes de órgãos públicos e também setores de gastronomia e atividades de negócios e entretenimento da Expoacre 2022. Às 19h, acontece o Rodeio em touros, com a abertura que é um show à parte.

Confira a programação

ContilNet e Sans Filmes na ExpoAcre

O ContilNet Notícias não poderia ficar de fora desse grande evento que promete ser o maior dos últimos anos.

Foi pensando nisso, que preparamos um estande exclusivo para a cobertura completa das nove noites de exposição, levando para o público empreendedorismo, tecnologia, cultura, economia e entretenimento.

Além disso, teremos transmissão ao vivo de toda a feira, em parceria com a Sans Filmes.

No site, é possível conferir a página ContilNet ExpoAcre, que possui materiais voltados somente para a exposição.

Além de conteúdos jornalísticos, também estaremos presentes na exposição durante os nove dias realizando transmissões ao vivo, criando conteúdos para as redes sociais, como Instagram (@contilnetnoticias), Twitter (@contilnetnoticias) e Facebook (ContilNet Notícias).