AC é pioneiro no monitoramento da qualidade do ar; Saiba como acessar dados

Basta entrar no site da PurpleAir, clicar no mapa de sensores espalhados pelo mundo, para verificar que o Acre é o único estado do país que possui um sensor de qualidade do ar por município.

Os sensores foram instalados por meio do Ministério Público do Estado (MPAC), com o apoio de pesquisadores da Universidade Federal do Acre (Ufac) e hoje fornece dados para todas as unidades de monitoramento ambiental do mundo.

O relatório de queimadas emitido pelo Centro Integrado de Geoprocessamento e Monitoramento Ambiental (Cigma), também utiliza os dados da qualidade do ar, mas qualquer pessoa em casa pode verificar em tempo real essa informação.

Confira essa experiência clicando aqui!