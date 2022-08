AC e RO disputam 1ª Copa da Revolução Basket em Cadeiras de Rodas neste sábado, em Rio Branco

O torneio vai contar com a participação de quatro equipes, sendo duas de cada estado. Seleção Acreana e Wolf Pack – Alcateia de Lobos vão representar o Acre. Vida Ativa SaMLoras com times A e B competem por Rondônia.

– Além da questão de competição, é uma questão de socializar a pessoa com deficiência com esporte e incentivar essa modalidade. A intenção é divulgar o time do Acre e dar visibilidade para o basquete em cadeiras de rodas – destaca o jogador Manoel Izo.