AC tem quase 500 candidatos a estadual e federal, 7 ao Governo e 9 ao Senado; conheça

O prazo para registro de candidaturas terminou nesta segunda-feira (15). No Acre, 134 se registraram no Tribunal Eleitoral para concorrer oito vagas na Câmara dos Deputados e 348 tentarão ocupar cadeiras na Assembleia Legislativa do Acre (Aleac) nas eleições deste ano, que ocorrem no dia 2 de outubro.

Sete concorrem ao Governo do Estado e nove ao Senado.

Conheça os candidatos ao Governo do Acre.

David Hall (Agir)

Gladson Cameli (PP)

Jorge Viana (PT)

Márcio Bittar (União Brasil)

Mara Rocha (MDB)

Nilson Euclides (Psol)

Sérgio Petecão (PSD)

Conheça os candiatos ao Senado

Alan Rick (União Brasil)

Carlos Beyruth Borges (PSDB)

Dimas Sandas (Agir)

Jenilson Leite (PSB)

Márcia Bittar (PL)

Nazareth Araújo (PT)

Ney Amorim (Podemos)

Sanderson Moura (PSOL)

Vanda Milani (PROS)

As solicitações ainda aguardam análise do TRE-AC e podem ser deferidas ou não.

Eleitores aptos a votar no Acre

No Acre, 588.433 eleitores estão aptos a votar. De 2020 até este ano, o eleitorado cresceu 0,38%.

A maioria do eleitorado é composta por mulheres (303.832), representando 52%. Os homens somam 284.599 eleitores, sendo 48% do quantitativo total dos eleitores.

As estatísticas também demonstram que a maior parte do eleitorado acreano tem entre 25 a 34 anos (139.122 – equivalente a 23,4%). A faixa etária dos 35 a 44 anos aparece como a segunda maior parte do eleitorado (126.848 – 21,56%) e na sequência os de 45 a 59 anos (125.514 – 21,33%). Os jovens de 16 e 17 anos somam 12.769 (2,17%). Entre os eleitores idosos, 11.900 estão acima dos 79 anos (2.02%), 24.497 entre 70 e 79 anos (4,16%) e 47.579 eleitores entre 60 e 69 anos (8,09%). Esses números demonstram que 6,18% dos acreanos acima dos 70 anos e estão facultados a votar.

Em relação ao grau de instrução, a maioria do eleitorado acreano possui o ensino médio completo, totalizando 139.325 eleitores. Na sequência, destacam-se a quantidade de eleitores com o ensino fundamental incompleto: 117.103. Com ensino médio incompleto são 102.165 eleitores. As menores parcelas do eleitorado leem e escrevem (58.197), possuem o ensino superior completo (55.854), o superior incompleto (36.230), são analfabetos (49.907) e possuem o ensino fundamental completo (29.852).

No Acre, o pleito eleitoral acontecerá em 720 locais de votação com 2.280 seções eleitorais.