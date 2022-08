Um acidente grave foi registrado na estrada Dias Martins, em frente ao Tardezinha Bar e Espetaria, na noite desta sexta-feira (26).

Um carro da marca Honda ficou sobre a mureta central que divide as duas vias.

Não há informações sobre vítimas, até o momento.

O trânsito ficou congestionado no local e não foi possível localizar as pessoas envolvidas no ocorrido.

A polícia foi acionada e esteve no local.