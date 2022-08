Açougueiro mata esposa a facadas e mantém corpo escondido por quatro dias dentro de casa

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima foi morta há cerca de quatro dias pelo companheiro com golpes de faca. Vizinhos desconfiaram do sumiço da vítima e acionaram a PM ao sentirem mau cheiro vindo do imóvel.

Assim que entraram na casa, os policiais encontraram o corpo de Luciana caído em um dos cômodos da residência. Marcas no corpo da vítima indicam que ela foi morta com pelo menos três facadas.

Enquanto peritos e policiais trabalhavam no local do crime, vizinhos perceberam a presença do marido da vítima, também morador da casa. Ao perceber a aproximação da polícia, ele tentou fugir de bicicleta, mas foi alcançado e confessou ser autor do crime.