Acre é o Estado em que Lula menos investe com propagandas; veja valores

Mesmo gastando quase R$ 1 milhão com propagandas no YouTube e outras plataformas do Google para a campanha eleitoral deste ano, a campanha do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) não investiu muitos recursos no Acre.

O levantamento feito pelo portal Uol mostra que a maioria dos recursos é voltada para estados da região Sudeste, somando R$ 358 mil entre Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo.

Até terça-feira (25), o PT gastou R$ 981,5 mil em mais de 120 anúncios.

O Acre foi o Estado menos prestigiado, com apenas R$ 3,5 mil gastos com propagandas.

O segundo maior gasto foi destinado aos nove estados do Nordeste. O total chega a R$ 268,5 mil, sendo o maior investimento para a Bahia, com R$ 66 mil.

Para alcançar os eleitores dos estados do Sul foram destinados R$ 144,5 mil. Nos três estados do Centro-Oeste foram R$ 90 mil, e no Distrito Federal outros R$ 22,5 mil.

Para a região Norte, o PT desembolsou, até agora, R$ 98 mil.

Confira os gastos para vídeos divulgados em cada estado e no DF:

São Paulo – R$ 189 mil

Rio de Janeiro – R$ 77 mil

Minas Gerais – R$ 72,5 mil

Bahia – R$ 66,5 mil Paraná – R$ 56,5 mil

Pernambuco – R$ 52 mil Goiás – R$ 49,5 mil

Rio Grande do Sul – R$ 48,5 mil Ceará – R$ 43 mil

Santa Catarina – R$ 39,5 mil

Pará – R$ 37,5 mil

Amazonas – R$ 23,5 mil

Distrito Federal – R$ 22,5 mil

Paraíba – R$ 22 mil

Mato Grosso – R$ 21,5 mil

Maranhão – R$ 21 mil

Espirito Santo – R$ 19,5 mil

Alagoas – R$ 19 mil

Mato Grosso do Sul – R$ 19 mil

Rio Grande do Norte – R$ 17,5 mil

Piauí – R$ 15 mil

Tocantins – R$ 13 mil

Sergipe – R$ 12,5 mil

Rondônia – R$ 11 mil

Amapá – R$ 5,5 mil

Roraima – R$ 4 mil

Acre – R$ 3,5 mil