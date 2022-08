Acre está entre os Estados que mais reduziram taxa de homicídio, diz levantamento

Acre está na lista dos estados que diminuíram homicídios no primeiro semestre de 2022 em relação ao mesmo período do ano passado

Queda foi de 15%, conforme o Forum Nacional de Segurança Pública; Já Rondônia é o campeão nacional em elevação dos mesmos crimes

Por Tião Maia, para o Contilnet

O Acre teve uma queda de 15% em relação a crimes de assassinatos no primeiro semestre do ano em comparação com o ano passado, segundo o observatório da Segurança Pública e o Monitor da Violência de vários órgãos de imprensa que acompanham a escalada de mortes violentas no país, com base em números fornecidos pelas secretarias estaduais de segurança ao Ministério da Justiça.

De acordo com os números, o Acre está ao lado de oito estados e do Distrito Federal que também diminuíram os crimes de homicídios.

São eles: Roraima: -34%; Distrito Federal: -21%; Rio Grande do Norte: -18%; Amapá: -17%; Maranhão: -17%; Espírito Santo: – 16,5%; Rio de Janeiro: -16%; Goiás: -14% e Bahia: -10%. Entre os estados campeões na redução de crimes está Roraima, com 34% a menos.

No entanto, há estados em que se posicionam na contra mão dos dados, com o aumento dos crimes. É o caso de Rondônia, vizinho ao Acre, que é uma espécie de campeão nacional na elevação das taxas de crimes de homicídio. O vizinho Estado aumentou 24% o percentual de crimes em relação ao mesmo período do ano passado e é seguido, em aumento nas taxas, pelos estados de Minas Gerais, Piauí, Alagoas, Pernambuco, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.

Os números mostram que no primeiro semestre do ano ocorreram no país 20,1 mil assassinatos, o que representa uma queda de 5% em relação ao mesmo período do ano passado. No entanto, mesmo com a redução, o número continua elevado. Em média, mais de 111 brasileiros foram assassinados por dia no primeiro semestre de 2022.

Estão contabilizadas no número as vítimas dos seguintes crimes: homicídios dolosos (incluindo os feminicídios); latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.

A queda no número de assassinatos em relação a anos anteriores começou em 2021, quando no Brasil foi registrada uma queda de 7% no número de assassinatos. Foram 41,1 mil mortes violentas intencionais no país no ano passado, o menor número de toda a série histórica do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, que coleta os dados desde 2007.

O percentual de diminuição de mortes no Brasil no primeiro semestre de 2022 representa 1,1 mil vidas poupadas em relação ao mesmo período de 2021. O levantamento, que compila os dados mês a mês, faz parte do Monitor da Violência, do Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo (NEV-USP) e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública.

A queda mais expressiva foi a da região Sudeste, com uma diminuição de quase de 7,5%. Foram quase 393 mortes a menos, sendo que todos os estados tiveram queda, menos Minas Gerais (alta de 2%).

No Espírito Santo, por exemplo, o número de assassinatos no primeiro semestre foi o menor em 26 anos. Houve uma queda de mais de 16% em relação ao mesmo período do ano passado.

O Rio de Janeiro também teve uma queda expressiva: o número de mortes violentas passou de 1.810 no ano passado para 1.515 neste ano (-16%). Inclusive, em 2021, os homicídios dolosos atingiram uma baixa histórica no Rio, segundo o Instituto de Segurança Pública.

Já no Nordeste, a queda foi de mais de 5% — mas três estados da região tiveram alta, na contramão da queda nacional. São eles: Alagoas (6%), Pernambuco (10%) e Piauí (7%).

A mesma situação aconteceu no Centro-Oeste. No geral, houve uma queda de 4%, mas Mato Grosso e Mato Grosso do Sul tiveram altas de mais de 10% nas mortes.

O estado com a maior alta de violência no primeiro semestre deste ano, porém, está no Norte. Rondônia teve um aumento de 24% nos registros. Essa variação é mais baixa que a registrada no primeiro trimestre deste ano (alta de 43%), o que significa que o ritmo da violência diminuiu entre abril e junho – mas os indicadores continuam na contramão da tendência nacional de queda.

Em fevereiro, a morte de um casal integrante da Liga dos Camponeses Pobres (LCP) chamou a atenção do estado. Ilma Rodrigues dos Santos, de 45 anos, e o companheiro dela, Edson Lima Rodrigues, foram mortos a tiros em uma propriedade rural do distrito do Abunã, em Porto Velho. A caminhonete do casal foi incendiada por criminosos.