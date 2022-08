Acre ganha 6 medalhas na Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada

O ciclismo acreano fez bonito na disputa da Copa Norte e Norte de Ciclismo de Estrada, no último fim de semana, no Recife, capital de Pernambuco. O estado foi representado por uma seleção formada por 17 atletas e quatro deles conquistaram seis medalhas: quatro ouros, uma prata e um bronze.

O desempenho, segundo a Federação Acreana de Ciclismo (FAC), é o melhor do Acre na competição. O estado não participava da disputa há quatro anos.

No primeiro dia de disputas foram duas medalhas conquistadas em provas contra-relógio. Antônio do Nascimento, o Jacaré, faturou o bronze na categoria Master D1 e Danilo Araújo foi prata na categoria Infanto Juvenil Masculino.

No segundo dia de competição mais duas medalhas, desta vez em provas de resistência. Mauro Henrique Medeiros, o Maurinho, faturou o primeiro ouro para o Acre na categoria Juvenil Masculino e Antônio Nascimento voltou ao pódio, agora no lugar mais alto, na Master D1.

No último dia as provas foram de circuito e renderam mais duas medalhas para o Acre. Endril Lima conquistou ouro na categoria Júnior Masculino e Antônio Nascimento faturou o segundo ouro na Master D1.

Com as medalhas conquistadas, o Acre encerrou a participação na quinta posição no quadro de medalhas, entre 16 delegações participantes, e na oitava posição por pontos com 199 pontos somados.

– Feito inédito para o ciclismo acreano – destaca postagem da Federação Acreana de Ciclismo – em rede social.

Quadro de medalhas do Acre na Copa Norte e Nordeste de Ciclismo de Estrada

6 medalhas conquistadas

🥇: 4

🥈: 1

🥉: 1

Por atleta

Antônio do Nascimento, o Jacaré (3) – ouro na prova de circuito e de resistência e bronze na prova contra-relógio, (Master D1)

Endril Lima (1) – ouro em prova de circuito (Júnior Masculino)

Danilo Araújo Gomes (1) – prata na prova contra-relógio (Infanto Juvenil Masculino)