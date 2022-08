Acre investe R$12 milhões na agricultura familiar

O Estado do Acre, por meio da Secretaria de Produção e Agronegócio (Sepa), vai beneficiar 2.500 agricultores familiares, promovendo a destoca de até dois hectares, mecanização agrícola, açudagem e assistência técnica continuada nas cadeias produtivas, num investimento global correspondente a R$12 milhões.

A assistência técnica prevê a distribuição de um milhão de mudas de café e insumos com acompanhamento técnico. Será investido R$1 milhão de reais na cadeia do açaí pós-colheita, na perspectiva de ter um açaí de qualidade, com a devida segurança alimentar para a população.

Também será construída uma nova central de incubação de ovos caipiras, com perspectiva produtiva para 560 mil pintos por ano. O objetivo é suprir o mercado local e garantir a segurança alimentar, gerando emprego e renda com o excedente de produção de galinhas caipiras.

O titular da Sepa, Edivan Azevedo, destaca que o Estado é parceiro dos produtores acreanos, desenvolvendo, por meio da pasta, um trabalho forte e contínuo, para dar resposta produtiva a vários municípios, em todas as regiões.

“Nos últimos três anos estamos diariamente em campo para atender os anseios dos produtores rurais”, relata.