Acre registra 14º caso suspeito de Monkeypox; paciente tem 27 anos

Mais um caso suspeito de Monkeypox foi registrado pela Secretaria de Saúde o Acre (sesacre). A atualização do acompanhamento foi divulgada nesta quarta-feira (17) e o caso está sendo tratado no município de Rio Branco.

De acordo com o boletim, uma mulher de 27 anos deu entrada na UPA da Sobral na noite desta terça-feira (16), apresentando dor de ouvido, febre e erupções cutâneas pelo corpo.

A paciente relatou que viajou para Feijó na semana passada. Foi realizada coleta de amostra laboratorial e paciente segue em isolamento domiciliar, informo a chefe do Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde Cievs Acre.

Atualização Monkeypox ACRE:

Confirmado – 1

Descartados – 6

Suspeitos UF ACRE – 7

Total ACRE: 14*

* Suspeitos outra UF – 1

O estado do Acre segue com um caso positivo em Rio Branco, que já está de alta médica, sete casos suspeitos residentes do estado do Acre e um residente de outro estado aguardando resultado em Rio Branco.