Acre tem 10 candidaturas indígenas; duas são femininas

Os indígenas estão se articulando com o objetivo de formar uma bancada indígena no Congresso e o Acre não é exceção.

Segundo dados do Portal do TSE, o estado conta com dez candidatos, representando os povos Huni Kuin, Yawanawá, Manchineri e Ashaninka.

A curiosidade é que aparentemente há um racha entre os Huni Kuin, que conta com dois candidatos atuando em partidos de ideologia distinta. O Acre também se destaca por estar lançando o candidato indígena mais Jovem do Brasil, Júnior Manchineri, de 21 anos de idade.



A estratégia dos povos indígenas tem sido focar em um número pequeno, mas suficientemente representativo nos parlamentos. Com 172 candidatos registrados, considerando a proporção de indígenas no total, a participação pulou de 0,47% para 0,62% no universo geral de candidaturas”, indica o estudo do Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc).

Veja na tabela abaixo a lista dos candidatos indígenas do Acre: