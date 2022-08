Acre tem o maior valor médio do Auxílio Brasil em agosto; confira valores

Os valores estabelecidos na folha de pagamento referente ao Auxílio Brasil no mês de agosto foram maiores no estado do Acre. O valor médio alcançou os R$ 629,75 para os acreanos, enquanto que o nacional é de R$ 607,85.

Somente no estado, mais 14,7 mil famílias foram incluídas no programa permanente de transferência de renda do Ministério da Cidadania. Em Rio Branco, 40,7 mil famílias são contempladas, o que representa valor de RS 24,9 milhões. Já em Cruzeiro do Sul, 13,2 mil famílias são contempladas, um montante que chega aos R$ 8,3 milhões.

O valor total para o Acre é de R$ 78,3 milhões, divididos para mais de 125,5 mil famílias. Em Santa Rosa do Purus, o benefício médio alcança o valor de R$ 703,21.

Além do Auxílio Brasil, o Auxílio Gás contempla 52,6 mil famílias acreanas em agosto de 2022. O benefício é pago no valor de R$ 110,00 e é destinado a beneficiários do Auxílio Brasil em situação de maior vulnerabilidade social. O total do investimento do Governo Federal é de R$ 5,7 milhões.