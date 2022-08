Acre tem participação efetiva na 83ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública

O Secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), coronel Paulo Cézar Rocha dos Santos, teve participação efetiva na 83ª Reunião Ordinária do Conselho Nacional de Secretários de Segurança Pública (Consesp), ocorrida nos dias 17 e 18 de agosto, na cidade de Foz do Iguaçu (PR). O encontro contou com a participação de representantes da Segurança Pública dos 26 estados, Distrito Federal e do Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Durante o primeiro dia do evento, assuntos relacionados a procedimentos, legislações, condutas e tecnologias predominaram na pauta. Em suas participações, o titular da Sejusp fez questão de mostrar as experiências praticadas no âmbito da segurança pública do Acre e incentivar a produção do conhecimento, no sentido de melhor servir à sociedade.

Ainda na quinta-feira, 17, como resultado de tratativas com o secretário adjunto de Segurança Pública do Estado do Amapá, coronel José Jucá de Mont’Alverne, o secretário Paulo Cézar garantiu, a partir de termo de cooperação a ser firmado, o envio de operadores de segurança do Acre para capacitar multiplicadores do curso de Sobrevivência Policial no Estado do Amapá.

No segundo dia do encontro, como atividade principal, os representantes da Segurança Pública de todas as Unidades da Federação realizaram visita técnica ao Centro Integrado de Operações de Fronteira (Ciof), situado em área fronteiriça do município de Foz do Iguaçu.