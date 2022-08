Acre tem registro inédito de planta para a flora do Brasil; só existe na Serra do Divisor

Os pesquisadores da Universidade Federal do Acre ainda estão em clima de comemoração de registro inédito de uma planta para a flora do Brasil. Trata-se da Lophophytum weddellii Hook. f., uma espécie como outras da família Balanophoraceae, aclorofilada e parasita obrigatória de raízes de outras plantas.

De acordo com a publicação do instagram @floradoacre, essa espécie é conhecida apenas na Colômbia e no Peru, descrita em 1856 e coletada pela primeira vez no Brasil, durante o projeto RADAMBRASIL, em 1976, na região do Parque Nacional da Serra do Divisor (PNSD), pelo famoso parataxonomista do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, José Ramos.

Os pesquisadores informaram ainda que “em 2010, a planta que havia sido identicada equivocadamente como outra espécie, foi corretamente determinada por Leandro Jorge Telles Cardoso, durante a revisão das Balanophoraceae para o Brasil”.

Já em 2011, enquanto preparava o manuscrito sobre o novo registro para o Brasil, Leandro teve acesso à única foto conhecida da planta viva com inflorescência feminina. Ela foi feita por Marcos Silveira, também na Serra do Divisor, durante os estudos que levaram à elaboração do plano de manejo da unidade de conservação.

A Unidade de Conservação de Proteção Integral do Acre, é o único local no Brasil onde, até o momento, essa espécie incomum de Balanophoraceae foi encontrada, garantem os pesquisadores da Ufac. “Aliás, o nome da família deriva das palavras gregas ‘balanos’ e ‘phoros’ que, respectivamente, significam ‘cúpula’ e ‘o que carrega’, uma referência à forma da inflorescência feminina”, finaliza publicação.

Confira: